Warum Italien jetzt an der Limmerstraße liegt

Solange Corona die Gastronomie zur Schließung zwingt, wird sich Alexander Rüter jedenfalls in seinen Oldtimer Baujahr 1939 setzen und Gänsebraten oder den „Christmas Afternoon Tea“ mit Scones und Sandwiches zu seinen Gästen nach Hause fahren. Der Chef vom Central Hotel Kaiserhof am Bahnhof zieht sogar weiße Handschuhe an, um die Speisen an der Haustür zu überreichen. „Der Service wird sehr gut angenommen, sogar besser als im ersten Lockdown“, sagt er. Viele Lokale bieten ihren Gästen Außer-Haus-Verkauf an: das „11a“ am Küchengarten mit Paderborner Landhuhn und „Großmutters Rinderroulade“, das Café „Zum Dänen“ in Pattensen mit Smørrebrød und Softeis. Und ab diesem Wochenende auch das „Seven Sundays“ an der Osterstraße mit Bananenbrot und dem „Breakfast Burrito“ für das Frühstück zuhause. Reich davon wird niemand. Aber die Wirtinnen und Wirte haben etwas zu tun. „Das ist unsere Aufgabe. Wir machen das gern“, sagt Verena Schindler vom „11a“. und Gänsebraten oder den „Christmas Afternoon Tea“ mit Scones und Sandwiches zu seinen Gästen nach Hause fahren. Der Chef vom Central Hotel Kaiserhof am Bahnhof zieht sogar weiße Handschuhe an, um die Speisen an der Haustür zu überreichen. „Der Service wird sehr gut angenommen, sogar besser als im ersten Lockdown“, sagt er. Viele Lokale bieten ihren Gästen Außer-Haus-Verkauf an: das „11a“ am Küchengarten mit Paderborner Landhuhn und „Großmutters Rinderroulade“, das Café „Zum Dänen“ in Pattensen mit Smørrebrød und Softeis. Und ab diesem Wochenende auch das „Seven Sundays“ an der Osterstraße mit Bananenbrot und dem „Breakfast Burrito“ für das Frühstück zuhause. Reich davon wird niemand. Aber die Wirtinnen und Wirte haben etwas zu tun. „Das ist unsere Aufgabe. Wir machen das gern“, sagt Verena Schindler vom „11a“. Den ganzen Text lesen Sie hier.