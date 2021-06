Darum freuen wir uns trotzdem auf Frankreich

Wo sich Kaffeeliebhaber in Linden seit einem Jahr mit ausgezeichnetem Espresso versorgen können, erzählt der Film „Brause, Bier und bunte Büdchen", eine Hommage an die Kiosk-Stadt Hannover, die am 18. Juni ab 20.15 Uhr im NDR läuft. Die Filmemacher Frank Baebenroth und Tobi Hartmann porträtieren darin drei ganz unterschiedliche Kiosk-Betreiber. Darunter auch den freischaffenden Künstler Niko Zagalak, der aus einer Trinkhalle an der Elisenstraße eine trendige Barista-Bude machte - mitten im Corona-Jahr. Die ganze Geschichte lesen Sie am Freitag in der Neuen Presse. , eine Hommage an die Kiosk-Stadt Hannover, die am 18. Juni ab 20.15 Uhr im NDR läuft. Die Filmemacher Frank Baebenroth und Tobi Hartmann porträtieren darin drei ganz unterschiedliche Kiosk-Betreiber. Darunter auch den freischaffenden Künstler Niko Zagalak, der aus einer Trinkhalle an der Elisenstraße eine trendige Barista-Bude machte - mitten im Corona-Jahr. Die ganze Geschichte lesen Sie am Freitag in der Neuen Presse. An frisch aufgebrühten Gastro-Geschichten mangelt es dieser Stadt nicht. Und so werden wir Ihnen auch kommenden Donnerstag wieder „Neues aus der Gastro-Szene" erzählen. Bis dahin haben Jogis Jungs die Vorrunde hoffentlich als beste dritte Mannschaft abgeschlossen, die Auftakt-Niederlage gegen Frankreich ist längst kalter Kaffee. Und dann dauert es auch nicht mehr allzu lange, bis wir in Isernhagen mit einem kalten Sancerre anstoßen. À Votre Santé! Kommen Sie gesund und sportlich durch die Woche, Julia Braun