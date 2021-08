Diese Food-Trends aus den USA machen Appetit

Ein anderer Hype will einfach nicht abklingen: Die Burger-Welle rollt weiter! „Kuhnstwerk", „Harp", diverse „Duke"-Filialen - in Hannover kriegt man an fast jeder Ecke von Lokalmatadoren Buletten-Kreationen im Brötchen. Aber auch Franchise-Ketten besetzen den Markt, „Burger me" hat bereits zwei Filialen in Nord- und Südstadt, jetzt sind zwei weitere Lokale dazugekommen: An der Tillystraße 33 in Ricklingen und an der Limmerstraße 71 in Linden wird nun ebenfalls gebrutzelt. Die Brüder Rezan und Ozan Defli sind außerdem stolz, dass sie in Linden den 100. Laden der Kette übernehmen. Wer lieber in inhabergeführten Burger-Bratereien speist, muss sich in der Langen Laube noch ein wenig gedulden - im „Bull’s Kitchen" von Alptekin Mermetas wird noch immer renoviert. Hatte das Restaurant nicht erst im November 2017 eröffnet? „Ja, aber die Kapazitäten haben einfach nicht mehr ausgereicht, der Andrang der Gäste war zu groß.“ Neuer Grill, neue Fritteuse, eine maßgefertigte Küche, ein ausgeklügeltes Abluftsystem werden nun angeschafft, um die Abläufe zu perfektionieren. „Die Geräte kommen aus den USA.” Wenn alles gut laufe, gebe es im September ein Re-Opening. Cookies und Burger, diese Trends aus den USA machen uns Appetit. Und da der Spätsommer in diesen Tagen temperaturmäßig Fahrt aufnimmt, die Inzidenzzahlen niedrig bleiben und die Impfquote immer höher ausfällt, genießen wir die Angebote von Wirtinnen und Wirten in Hannover und Region. Im kostenlosen Newsletter „Neues aus der Gastro-Szene" berichten wir immer donnerstags über Neueröffnungen, Aktionen, spannende Themen. Haben Sie Ideen, Tipps oder Anregungen? Schicken Sie gerne eine Mail an berichten wir immer donnerstags über Neueröffnungen, Aktionen, spannende Themen. Haben Sie Ideen, Tipps oder Anregungen? Schicken Sie gerne eine Mail an gastro@neuepresse.de Ich wünsche eine genussvolle Woche! Andrea Tratner