Warum Daniel Schnoege in Bredenbeck verliebt ist

Ein veganes Drei-Gang-Menü zum Nachkochen? Leckere Burger für die ganze Familie? Diese beiden Hannover-Gastronomen bringen die Menschen an den Herd: Jan Schubert von „Schuberts Brasserie" in der Südstadt erklärt zusammen mit seinem Küchenchef Sonnabend via Zoom-Konferenz, wie man fleischlose Rouladen wickelt. George Feiter von „Feiters Weinzeit" am Lichtenbergplatz aktiviert sein drittes Standbein neben Weinhandel und Bar: In seiner im Lockdown geschlossenen Kochschule „Der Geschmacksverstärker" brutzelt er Burger mit Cole-Slaw, Gurken-Relish und Zwiebelmarmelade. Respekt hat er noch vor der technischen Umsetzung des Online-Kurses: „Wenn es gut läuft, machen wir vielleicht noch einen Abend mit Pasta." Alle Infos zu weiteren Angeboten habe ich hier für Sie. Genussvolle Zoom-Konferenzen, Lieferdienst, Außer-Haus-Verkauf - der Einfallsreichtum von Hannovers Gastro-Szene ist noch einige Wochen gefragt. Mit welchen Konzepten Wirtinnen und Wirte über die Runden kommen, darüber berichten wir jeden Donnerstag in diesem Gratis-Newsletter (den Sie gerne auch Freunden und Bekannten weiterempfehlen dürfen!).