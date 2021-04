Welche Geschichte steckt hinter dem neuen Lokal „Tru Story"?

Liebe Leserinnen, liebe Leser, es ist Gründonnerstag und um 22 Uhr bläst Regionspräsident Hauke Jagau zum Zapfenstreich. Sperrstunde. Das ist ein Wort, an das man sich noch erinnert aus der Zeit, als Lokale noch öffnen durften und die Bedienung am Tresen zur letzten Bestellung drängte - zur Sicherung der Nachtruhe. Ausgangssperre. Daran müssen wir uns über die Osterfeiertage gewöhnen, denn 1,2 Millionen Menschen in der Region Hannover dürfen ohne triftigen Grund zwischen 22 und 5 Uhr ihre Wohnung nicht verlassen. Die Ausgangssperre gilt (vorerst) bis 12. April - und wird im Leben vieler Menschen wahrscheinlich gar nicht so viel ändern. Denn Theater und Kinos sind seit Monaten dicht, die Lieblingsrestaurants geschlossen. Bringdienste sind die Lichtblicke im Alltag des Corona-Lockdowns. Und wir freuen uns immer über neue Lichtblicke! „Es gibt keinen falschen Zeitpunkt, um etwas Neues zu starten", findet Ngoc Duc Nguyen. Den Chef der „Probierbar", mit der er Ende Oktober 2020 von der Limmerstraße in die „Leinery-Lounge" in der Altstadt zog, kennen viele in Linden unter dem Spitznamen „Nucki". Sein neues Projekt heißt „ Den Chef der „Probierbar", mit der er Ende Oktober 2020 von der Limmerstraße in die „Leinery-Lounge" in der Altstadt zog, kennen viele in Linden unter dem Spitznamen „Nucki". Sein neues Projekt heißt „ Tru Story" . Das Lokal dazu schmiegt sich in die Arkaden der Blumenauer Straße gegenüber des Ihmezentrums, ist aber immer noch eine Baustelle. Das ist aber auch nicht so wichtig, was in diesen Tagen zähle, seien Logistik, Digitalisierung, ein Netzwerk vor Ort und über Social Media. „Für viele Wirte ist das ein Hindernis", glaubt der 33-Jährige, der mit dem Lokal aber auch eine Geschichte erzählen will. Die „wahre Geschichte" über authentische vietnamesische Hausmannskost. Und die Geschichte seines Vaters Tru, der Anfang der 80er als einer der vielen tausenden „Boatpeople" auf der Flucht vor dem kommunistischen Regime in Nordvietnam in Deutschland Schutz fand. „Wir wollten nie einen Bringdienst machen", sagen die Nguyens über das Familienprojekt. Sie machen das Beste daraus. Und überraschen mit ihrem Lieferdienst mit Gerichten wie „Banh Mi" (ein Sandwich mit Leber-Paté, Koriander und eingelegtem Rettich) oder „Banh Xeo" (eine Art Omelette), die man von üblichen asiatischen Speisekarten nicht kennt.