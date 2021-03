Wer kehrt in das „Landhaus am Golfpark" zurück?

Liebe Leserinnen, liebe Leser, sprach man Anfang des Jahres mit Menschen aus der Gastro-Szene über Hoffnungen und Zukunfts-Perspektiven im Corona-Lockdown, dann fiel oft dieser Satz: „Vor Ostern wird das nichts mehr.“ Anfang April - das war das Ziel vieler Durchhalteparolen. Nun sind die Fragezeichen für mögliche Lockerungen nach dem höchsten kirchlichen Fest riesengroß. Denn der Inzidenzwert klammert sich in der Region Hannover seit Wochen hartnäckig knapp über der entscheidenden 100er-Marke fest. Es wird wie schon 2020 „ein anderes Osterfest” mit strengen Kontaktregeln und Reisebeschränkungen. Hannovers Wirtinnen und Wirte werden trotzdem versuchen, die Feiertage für ihre Gäste köstlich zu gestalten. Ostern „to go" - im Restaurant „ Bullerdiek “ in Garbsen-Frielingen kann man ein Drei-Gang-Menü ordern. Der Lieferdienst „ Gourmetwunder ” lockt mit sous-vide gegartem Rehrücken oder mit Gin gebeiztem Lachs - nach dem Motto „Glück isst zuhause". Das Lister Restaurant „ La Rock “ stellt Genuss-Boxen für Ostern zusammen, in der „ Waldseeküche ” kann man bis 1. April Menüs oder einen Gourmet-Osterkorb ordern. Das ist nur eine kleine Auswahl des großen Engagements der Restaurants in der Region. Und was kommt danach? „Gastronomie wird nicht mehr so, wie sie vor Corona war", glaubt Paolo Bragagna, ein Urgestein der hannoverschen Szene. Er hat die Konsequenzen gezogen, sich nach acht Jahren „Landhaus am Golfpark" in Langenhagen umorientiert: „Ein Hotel in einer Urlaubsregion - das hat Zukunft", glaubt er. Derzeit baut er das Er hat die Konsequenzen gezogen, sich nach acht Jahren „Landhaus am Golfpark" in Langenhagen umorientiert: „Ein Hotel in einer Urlaubsregion - das hat Zukunft", glaubt er. Derzeit baut er das Seehotel in Mardorf um, am Ufer des Steinhuder Meers will er im Erdgeschoss ein neues „Alberto" eröffnen. Unter dem Namen hatte er einst in der Nordstadt einen Edel-Italiener betrieben und spektakuläre „Gourmet-Safaris" veranstaltet. Spektakulär (und gefährlich) ist sicher auch Bragagnas aktuelle Reise: Ich erwischte ihn Montag kurz vor seinem Abflug in den Nordirak - der 56-Jährige ist Botschafter der „International Human Rights Organization", engagiert sich für Demokratie und Menschenrechte, will in diesen Tagen auch nach Syrien reisen.