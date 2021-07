Wie die „Lieblingsbar" aus Corona neue Energie schöpft

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der Gastro-Szene ist derzeit kollektives Aufatmen angesagt. Die Inzidenzzahlen sind niedrig, die Delta-Variante zeichnet sich erst am Horizont ab. Der scheinbar unendliche Sieben-Monate-Lockdown gerät fast ein wenig in Vergessenheit. Außer in den Restaurants, die die Pandemie nicht ohne Schaden überstanden haben (dazu später mehr!). Und in Gastro-Betrieben, die nun die Früchte ihres unermüdlichen Engagements ernten. Die „Lieblingsbar" in Herrenhausen gehört dazu.

Denn „Fizzz", eine Fachzeitschrift für Trend- und Szenegastronomie, hat das Lokal von Manuel Mauritz und Chi Trung Khuu als „Bar des Jahres" nominiert - bis 18. Juli läuft das Online-Voting, die starke Konkurrenz kommt aus Köln und Berlin. „Das ist perfekt", jubelt Manuel Mauritz. 2017 wurde die „Lieblingsbar" bei den „Mixology Bar Awards" unter die Top-5-Neueröffnungen in Deutschland, Österreich und Schweiz gewählt, zwei Jahre später gab es in Hannover die Auszeichnung bei der „Nacht der Gastronomie". Die „Fizz"-Nominierung sei „ein großer Sprung.“

Denn es gehe um das Konzept, das die „Lieblingsbar” aus der Corona-Krise geführt habe. „Projekte, Projekte, Projekte", zählt der 32-Jährige fröhlich auf. „Wir wollten aus der Pandemie lernen, gestärkt daraus hervorgehen.“ Und die 15 Auszubildenden in Küche, Service und Büro in dieser für sie wichtigen Lebensphase nicht in Kurzarbeit und Stillstand schicken. Eine Lernplattform wurde gegründet, ein Patensystem installiert, ein Online-Shop für Honig, Wein und andere Spezialitäten aufgebaut, die Balance zwischen Beruf und Familie (die in dieser Branche gerne mal ins Wanken gerät) gefunden. „Man muss den Beruf neu denken”, findet Mauritz, der selber eine siebenjährige Tochter hat. „Wir wollen junge Leute für Gastronomie begeistern.“